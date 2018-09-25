Журналистка "Новостей Казахстана" убита в Астане

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Журналистка информационного интернет-портала "Новости Казахстана" (Nur.kz) Ирина Бекетова убита в подъезде своего дома в Астане, сообщила во вторник в соцсети коллега убитой журналистки Елена Нефёдова.

"Вчера в Астане в подъезде собственного дома была убита журналистка Ирина Бекетова. Ирина 10 лет проработала в газете "Железнодорожник Казахстана" и буквально 10 дней назад перешла работать в Nur.kz", - написала Нефёдова.

"Ира - мама-одиночка, у нее четверо детей, старший ребенок инвалид, младшим двойняшкам едва исполнилось по три года", - добавила она в фейсбуке.

В свою очередь пресс-служба департамента внутренних дел Астаны сообщила, что личность предполагаемого убийцы установлена.

"Полицейскими Астаны установлен 34-летний житель города по подозрению в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть 37-летней местной жительницы", - отметили в пресс-службе, добавив, что приняты меры для задержания подозреваемого.

Начато досудебное расследование, назначены экспертизы, отметили в ДВД Астаны.