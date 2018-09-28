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Сто жителей ДНР отравились из-за дезинфекции питьевой воды марганцем

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Массовое отравление жителей Макеевки в Донецкой области произошло вследствие дезинфекции питьевой воды марганцем вместо закончившегося хлора, сообщает уполномоченный Верховной Рады по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский.

"По случаю отравления водой в Макеевке. Закончился хлор, поэтому воду частично дезинфицировали марганцем. Именно такова причина этого ужасного происшествия", - написал Лисянский на своей странице в соцсети Facebook.

Он также сообщил, что количество пострадавших в результате отравления превысило сотню, допускаю, что количество отравленных людей будет увеличиваться. Сейчас их более 100", - сказал Лисянский в эфире Громадського радио в четверг.

По словам Лисянского, состояние госпитализированных среднетяжелое.

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Теги: ДНР, Макеевка
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