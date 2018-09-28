Audi собрался уволить арестованного главу компании

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Немецкий автопроизводитель Audi, который входит в группу Volkswagen, может уволить Руперта Штадлера с поста главного исполнительного директора в пятницу, сообщает газета Tagesspiegel со ссылкой на источник, близкий к совету директоров компании.

Штадлер был арестован в июне в рамках дела о фальсификации данных о вредных выбросах дизельных двигателей в Audi и VW. Он был временно отстранен от должности по собственной просьбе.

Временно исполняющим обязанности CEO был назначен глава отдела продаж и маркетинга концерна Audi Брам Шот.

Как пишет Tagesspiegel, он продолжит оставаться на этом посту до тех пор, пока не будет найден новый глава компании.