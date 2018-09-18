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Audi показала свой первый электрический внедорожник E-Tron

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Audi показала на мероприятии в Сан-Франциско свой первый серийный электромобиль-внедорожник E-Tron. На европейских рынках он появится уже в этом году, в США - весной 2019 года.

Новый электромобиль, по оценкам экспертов, вполне может посоперничать с внедорожником Tesla, но из последних моделей он больше всего напоминает Jaguar I-Pace.

У E-Tron два электродвигателя суммарной мощностью около 310 л.с. Аккумулятор рассчитан на 95 кВт.ч, что обеспечивает запас хода до 400 км. Как показали тесты Audi, внедорожник может проехать без подзарядки более 300 миль (480 км), однако эти данные будут официально подтверждены позднее - после проверок регуляторами, пишет TechCrunch.

Запас хода увеличивается благодаря рекуперации энергии при торможении (вид электрического торможения, при котором электроэнергия от тяговых электродвигателей, работающих в генераторном режиме, возвращается в электрическую сеть) и использованию вторичных источников для обогрева салона и нормализации работы аккумулятора.

E-Tron - первая из моделей электромобилей, которые Audi планирует запустить в производство в ближайшие годы. Ожидается, что к 2025 году на дорогах будет восемь вариантов полностью электрических Audi. По словам руководителей концерна, для презентации был выбран Сан-Франциско, а не Брюссель, как предполагалось ранее, поскольку E-Tron разрабатывался в первую очередь для американского рынка.

Цена E-Tron составит от $74,8 тыс. до $86,7 тыс., начальный уровень чуть выше Jaguar i-Pace, но ниже Tesla Model X. Audi уже принимает заявки с возвратным депозитом в размере $1 тыс.

В европейской версии у E-Tron вместо зеркал заднего вида имеются камеры, изображения с которых будут выводиться на экраны в салоне. В США действующие правила не позволяют использовать подобную комбинацию, однако Audi продолжает обсуждать этот вопрос с регуляторами, сообщает CNN.

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Теги: Audi

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