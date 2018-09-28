Слон растоптал немецкую туристку в Зимбабве

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Разъяренный слон в Зимбабве насмерть затоптал немецкую туристку, которая вышла из машины, чтобы его сфотографировать, сообщает в пятницу газета The Sun.

"Туристка в составе группы отправилась на сафари-экскурсию по заповеднику Mana Pools, где их автомобиль подъехал к стаду слонов. Путешественники начали фотографировать, а 49-летняя женщина вышла из машины - после чего разъяренный слон затоптал ее. От полученных травм она скончалась", - пишет издание.

Как сообщает газета, сотрудники заповедника не смогли сказать, что именно привело животных в ярость. По их словам, туристов всегда просят держаться на безопасном расстоянии от диких животных.

По данным газеты, в Зимбабве проживает около 84 тыс. слонов, их нападения довольно распространены.

Случай с немецкой туристкой - не первый в этом году. Ранее в Индии слон насмерть затоптал мужчину на водопое. Друзья мужчины убежали и в ужасе наблюдали издалека. В марте замученный слон убил своего дрессировщика во время религиозного фестиваля в индийской Керале и атаковал зрителей.

Еще один случай в Индии произошел два года назад: камеры засняли разъяренного слона, который разрушил около 100 зданий, машины и мотоциклы.