Мужчина ранил ножом трех человек на площади в германском Равенсбурге

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - По меньшей мере три человека получили ножевые ранения в результате нападения мужчины в немецком городе Равенсбург (федеральная земля Баден-Вюртемберг), сообщает в пятницу онлайн-портал немецкого журнала Focus со ссылкой на местную полицию.

По данным портала, один пострадавший получил серьезные ранения и находится в критическом состоянии.

Мужчина напал с кухонным ножом на прохожих на городской площади Мариенплатц. Позднее его задержали полицейские. Его личность пока не раскрывается. Мотивы нападавшего также пока неизвестны.