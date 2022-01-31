В Германии задержали подозреваемых в убийстве двух молодых полицейских

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В Германии задержаны двое подозреваемых в расстреле двух полицейских, сообщает Deutsche Welle.

Двух мужчин, которым 38 и 32 года вечером 31 января спецназ задержал в земле Саар на западе страны. Их искали и преследовали с раннего утра и задержали в 37 км от места преступления.

29-летний полицейский и его 24-летняя напарница, студентка полицейской академии, были расстреляны ранним утром во время дежурства в земле Рейнланд-Пфальц, неподалеку от границы с Францией. Примерно в 4:20 утра они остановили для рутинной проверки автомобиль. После этого они успели связаться с отделом и сообщить, что остановили машину, увидели в ней убитую дичь и что по ним начали стрелять. Оба погибли на месте. Глава федерального МВД Нэнси Фэзер назвала их убийство казнью.

Задержанных допросят, чтобы выяснить, сколько человек участвовало в нападении на полицейских, заявил предствитель полиции. Один подозреваемый торгует дичью, и у него есть разрешение на владение оружием. Он известен полиции, поскольку однажды скрылся с места ДТП.