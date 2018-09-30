Что случилось этой ночью: воскресенье, 30 сентября

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Глава МИД США Райан Зинке не исключил применения морской блокады против РФ, чтобы вытеснить российские энергоресурсы с мирового рынка. Он также заявил, что причина, по которой Россия пришла на Ближний Восток - это торговля энергоресурсами.

- Основатель Tesla Илон Маск лишится места председателя совета директоров компании. В рамках урегулирования иска Комиссии по ценным бумагам и биржам США, обвинившей Маска в мошенничестве из-за твитов, Tesla и лично Маск также должны заплатить по $20 млн штрафа. При этом миллиардер сохранит должность генерального директора компании и не обязан признавать вину.

- Вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил о появлении в обозримой перспективе болида "Формулы 1", произведенного в России. По словам Козака, это произойдет в течение ближайшего десятилетия, а государство должно простимулировать процесс.

- В Средиземное море вошел большой десантный корабль ВМФ России "Николай Фильченков". Наблюдатели не исключают, что его поход в Сирию связан с поставкой в Сирию российских зенитных ракетных комплексов С-300.