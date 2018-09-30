Козак анонсировал болид российского производства для "Формулы-1"

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Заместитель руководителя правительства РФ Дмитрий Козак в Сочи провел совещание с российскими и зарубежными автопроизводителями, которые организовали выпуск автомобилей в России для "Формулы 1".

"В обозримой перспективе должен появиться российский болид, который не имеет аналогов в мире, заявил заместитель руководителя правительства РФ Дмитрий Козак журналистам в Сочи в субботу.

Он отметил, что пока не установлены сроки создания российского болида.

"Трудно сказать к какому году будет создан болид. Сегодня мы обсуждали нашу совместную работу с автопроизводителями до 24 года. На ближайшие шесть лет. В этот период, думаю, вряд ли появится полностью российский болид. Но это создание платформы, чтобы в течение ближайшего десятилетия это появилось", - подчеркнул вице-премьер.

По его словам, появление российского болида - "это есть цель всех усилий государства и производителей".

"Мы (государство -ИФ) только должны простимулировать работу в этом направлении", -добавил Козак.

В Сочи с 28 по 30 сентября проводится пятый Гран-при России "Формулы 1".