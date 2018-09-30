Цунами в Индонезии унесло жизни более 800 человек

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Число погибших от цунами и землетрясения в индонезийском города Палу достигло 832 человек, сообщает в воскресенье газета The Guardian со ссылкой на вице-президента страны Юсуфа Каллу.

Калла отметил, что "число жертв может возрасти до нескольких тысяч". Ранее в СМИ сообщалось о гибели свыше 400 человек.

Геологическая служба США (USGS) сообщала, что в Индонезии на острове Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 7,5.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН, эпицентр зафиксированного в 13:02 по Москве в пятницу землетрясения имел координаты -0.21 градуса южной широты и 119.89 градуса восточной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "уничтожающее".