Серия мощных землетрясений произошла в Индонезии

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - В Индонезии на острове Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 7,5, сообщает в пятницу Геологическая служба США (USGS). Очаг залегал на глубине 10 км. Землетрясение произошло в 78 км к северу от города Палу.

Агентство Fssociated Press сообщает со ссылкой на индонезийское агентство по противодействию природным катастрофам, что в результате землетрясения погиб один человек, 10 пострадали, разрушены десятки домов.

Местные экстренные службы предупреждают о возможности возникновения цунами.

Алтае-Саянский филиал единой геофизической службы РАН ранее сообщал, что подземный толчок зафиксирован в 13:02 по Москве. По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "уничтожающее".

В 10:00 по Москве в пятницу на Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 5,8, его эпицентр находился в 57 км севернее города Палу.