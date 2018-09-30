Трое детей погибли при взрыве мины у блокпоста на окраине Горловки

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Трое детей погибли в результате подрыва мины под Горловкой, сообщил в своем Telegram-канале и.о. мэра Горловки Иван Приходько.

"В 13:15, по информации от МЧС, в посадке возле нулевого блокпоста был взрыв МОН (противопехотная осколочная мина - ИФ), трое детей погибли, один в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Подробности позже", - написал он.

Как сообщалось, в июле в Горловке из-за подрыва на мине погибли двое подростков - молодой человек 17 лет и девушка 18 лет.

Горловка находится в Донецкой области Украины, в настоящее время входит в состав непризнанной Донецкой народной республики.