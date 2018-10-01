В России завели уголовное дело по факту гибели детей при взрыве мины в Донбассе

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Российские следователи намерены выяснить имена украинских военных, причастных ко взрыву мины в окрестностях города Горловка в Донбассе, в результате которого в минувшее воскресенье погибли трое детей, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

"Следствие устанавливает конкретных должностных лиц причастных к минированию территории вблизи гражданских объектов, а также тех, кто отдавал заведомо преступные приказы", - сказала Петренко в понедельник "Интерфаксу".

По данным следствия, представители силовых структур Украины, "выполняя заведомо преступные приказы вышестоящих должностных лиц, решили установить минно-взрывные инженерные заграждения на территории объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями, подконтрольных самопровозглашенной Донецкой народной республике".

Петренко отметила, что "реализуя этот преступный план, сотрудники силовых структур Украины заминировали территорию в районе контрольного пункта въезда-выезда "Майорское" недалеко от города Горловки".

"30 сентября в этой местности гуляли четверо несовершеннолетних. В результате детонации боеприпаса трое из них погибли, один получил ранения", - сказала Петренко.

По ее словам, в связи с произошедшим СКР возбудил уголовное дело по ч.1 ст.356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны).