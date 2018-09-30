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Британские СМИ узнали о визите принца Кентского в Москву, несмотря на запрет

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Принц Кентский Майкл в сентябре посещал Москву, нарушив запрет на посещение России членами британской королевской семьи после инцидента в Солсбери, пишет в воскресенье газета The Sun.

"Он уехал в Россию 19 сентября на открытие в Москве школы Brookes - в то время, когда были названы имена двух российских агентов, совершивших атаку (в Солсбери)", - сообщает издание.

Принц Майкл Кентский многократно посещал Россию, имеет родственные связи с династией Романовых, о чем, в частности, свидетельствует его внешнее сходство с Николаем II. Участвует в восстановлении памятников архитектуры в Москве и Петербурге, деревянных храмов в России, курирует другие благотворительные программы в РФ.

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Теги: Великобритания, Россия, принц Кентский
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