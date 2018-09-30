Захарова прокомментировала сообщения о "ребрендинге" Солсбери

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сообщения СМИ об обращении властей британского Солсбери к команде специалистов по "ребрендингу" с просьбой помочь создать новый образ города после истории с отравлением там экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

"Учитывая, что эта утечка появилась в Guardian, неужели опять речь идёт о специалистах по смене имиджа британских городов - Главном ребрендинговом управлении? Видимо, скоро на карте может появиться Нью-Химки или Новичок-сити", - написала Захарова в воскресенье в своем фейсбуке.