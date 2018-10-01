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Украинская НПО оспорила в суде право Порошенко вмешиваться в дела церкви

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Окружной административный суд Киева рассмотрит иск к президенту Украины относительно обращения к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии Православной церкви на Украине, поступивший от общественной организации "Неправительственная организация верховенство права".

Как сообщает пресс-служба суда на своем сайте в понедельник, суд открыл производство по данному административному делу и назначил на 13 ноября подготовительное заседание.

"Истец просит суд установить отсутствие компетенции (полномочий) главы государства вмешиваться в деятельность церкви и религиозных организаций, в частности, путем подписания и направления обращения к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине, которое в дальнейшем было поддержано Верховной радой Украины соответствующим постановлением", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 17 апреля 2018 года Петр Порошенко сообщил о своем намерении обратиться к архиепископу Константинополя, Вселенскому патриарху Варфоломею с призывом издать томос о единой поместной православной церкви на Украине, и призвал Верховную Раду в кратчайшие сроки поддержать его инициативу. 19 апреля народные депутаты поддержали обращение президента ко Вселенскому патриарху о предоставлении томоса об автокефалии.

Священный Синод Вселенского патриархата принял к рассмотрению обращение президента Украины о предоставлении томоса об автокефалии православной церкви на Украине, а также решил начать процедуру, необходимую для предоставления автокефалии Украинской православной церкви.

Порошенко уверен, что получение Украиной томоса об автокефалии завершит утверждение ее независимости и самостоятельности.

Впоследствии Константинопольский патриархат назначил своими экзархами в Киеве архиепископа Памфилийского Даниила из США и епископа Эдмонтонского Илариона из Канады.

Синод Украинской православной церкви (Московского патриархата) призвал вселенского патриарха Варфоломея прекратить вмешательство в их внутренние дела, а также настаивает на том, чтобы экзархи Константинопольского патриархата на Украине покинули каноническую территорию УПЦ (МП). Также было объявлено о том, что епископат УПЦ (МП) приостанавливает совместное служение с иерархами Константинопольского патриархата. В то же время в пресс-центре Киевской патриархии УПЦ-КП приветствовали решение о назначении экзархов и заявили, что ожидают плодотворного сотрудничества с ними в подготовке к предоставлению автокефалии Православной церкви на Украине.

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Теги: Украина, Петр Порошенко

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