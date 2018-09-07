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Константинопольский патриархат назначил своих экзархов на Украину

Есть обновление от 19:41

Двое экзархов были назначены "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине"

Константинопольский патриархат назначил своих экзархов на Украину
Патриарх Константинопольский Варфоломей
Фото: АР/ТАСС

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Константинопольский патриархат назначил двух экзархов в Киев. Об этом сообщил в пятницу сайт представительства Константинопольского патриархата при Всемирном совете церквей.

Как сказано в сообщении, оба экзарха были назначены "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине".

Ими стали архиепископ Памфилийский Даниил (США) и епископ Эдмонтонский Иларион (Канада). Они, как отмечается в сообщении, "оба служат украинским православным верующим в своих странах в юрисдикции Вселенского патриархата".

Экзархат в современном православии и католицизме восточных обрядов - отдельный церковный округ, расположенный за пределами страны основной юрисдикции данной поместной церкви (патриархата), может специально создаваться для окормления верующих данного обряда. В православии и католицизме экзарх - титул главы этой административно-территориальной единицы.

Украина - каноническая территория для Русской православной церкви. Украинская православная церковь наделена правами широкой автономии, но включена в состав Московского патриархата.

Украинская православная церковь Киевского патриархата возникла в результате церковного раскола на Украине в начале 1990-х годов и не признана каноническими православными церквями.

17 апреля 2018 года президент Украины Петр Порошенко сообщил о своем намерении обратиться к Константинопольскому патриарху с призывом издать томос о единой поместной православной церкви на Украине.

На днях в ходе Синаксиса (Архиерейского Собора) Константинопольской церкви в Стамбуле патриарх Варфоломей заявил, что берет на себя инициативу по преодолению украинского раскола, "поскольку Россия как ответственная за нынешнюю болезненную ситуацию в Украине не способна решить проблему". Поводами для этого патриарх назвал просьбы украинского правительства и лидера самопровозглашенного "Киевского патриархата".

Между тем в канонической УПЦ призывают патриарха Варфоломея не идти на поводу у нынешних властей Украины.

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Теги: Украина, Константинопольский патриархат

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