WWF будет использовать беспилотники "Калашникова" для охраны заповедников

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Всемирный фонд дикой природы (WWF) выбрал беспилотники Zala Aero (входит в концерн "Калашников") для своей работы по защите диких животных, сообщает компания в понедельник.

"Экологи планируют использовать беспилотный комплекс Zala 421-16EM с видеокамерой, тепловизором и фотоаппаратом для охраны заповедных зон и борьбы с браконьерством, а также проводить авиаучет животных для отслеживания популяции особенно важных видов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работа с этим беспилотником ведется в пилотном режиме. После того, как он будет опробован на практике, фонд примет решение о дополнительной закупке.

Беспилотный комплекс Zala 421-16EM предназначен для мониторинга местности в любое время суток, обеспечения безопасности объектов, поиска и обнаружения актов несанкционированной деятельности в зонах ответственности. Может вести наблюдение за статичными и подвижными объектами в автоматическом режиме.

Радиус действия видеоканала - 25 км, радиоканала - 50 км. Продолжительность полета - 2,5 часа, максимальная высота полета - 3,6 км. Скорость - 65-110 км/ч. Максимально допустимая скорость ветра - 15 м/с, диапазон рабочих температур - от -30°C до +40°C.

Группа компаний Zala Aero - разработчик и производитель беспилотных воздушных систем, входит в концерн "Калашников". Основной продукцией являются разведывательные беспилотные системы самолетного и вертолетного типа. Область применения - охрана государственных границ, разведывательные и спасательные операции, мониторинг объектов повышенной опасности и мест чрезвычайных ситуаций.