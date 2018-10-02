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Пограничный переход между Сирией и Израилем готов к открытию с сирийской стороны

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Пограничный переход "Кунейтра" между Сирией и Израилем готов к открытию с сирийской стороны, сообщил журналистам заместитель командующего группировкой российских войск в Сирии генерал-лейтенант Сергей Кураленко.

"Пограничный переход готов к открытию, готов начать функционировать. Этому предшествовала большая работа, которую провели вооруженные силы Сирийской Арабской Республики при поддержке ВКС России, это, прежде всего, разгром террористов в этом районе. Затем работала большая группа офицеров вместе с представителями вооруженных сил Сирии по выполнению мероприятий постконфликтного урегулирования", - сказал Кураленко журналистам.

Сергей Кураленко также рассказал о восстановлении пограничного перехода "Кунейтра". "Конечно, начинали работу на КПП (с сирийской стороны) российские военнослужащие, российская военная полиция. В первую очередь, мы пришли на это место, проверили его, после этого были большие работы проведены по разминированию местности. Непосредственно проверяли в окончании разминирования местности уже саперы миссии ООН. Убедились они, что работа была проведена качественно представителями российской военной полиции, представителями сирийских структур. После чего был произведен ремонт всех помещений. Установлена компьютерная база, установлены телефоны и, соответственно, мы с уверенностью говорим, что погранпереход готов к работе", - сказал генерал.

Ранее министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что израильтяне готовы открыть переход "Кунейтра" - единственный официальный пункт пересечения границы с Сирией, отметив, что теперь "мяч находится на сирийской стороне".

Условия для возобновления работы КПП появились с восстановлением контроля правительственных войск над южными районами Сирии и возвращением миротворцев ООН на линию разъединения с Израилем. Переходом "Кунейтра" в прошлом пользовались в первую очередь друзы, чья община после арабо-израильских войн оказалась по разные стороны границы.

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Теги: Сирия, Россия

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