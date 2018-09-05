Главные новости
ЭкономикаКапитализация Amazon впервые превысила $1 трлнВ миреСМИ сообщили об ударе ВКС России по вооруженной оппозиции в провинции ИдлибВ РоссииФинансовых гарантий "Натали Турс" не хватит для выплат всем пострадавшим
В мире

Военная полиция РФ очистила демилитаризованную зону у Голанских высот от тяжелого вооружения

Подготовленные российскими военными сирийские саперы готовы к разминированию местности в демилитаризованной зоне

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Тяжелого вооружения в демилитаризованной зоне у Голанских высот на границе Сирии и Израиля в сирийской провинции Эль-Кунейтра нет, сообщил заместитель командующего группировкой российских войск в Сирии генерал-лейтенант Сергей Кураленко.

"За время работы российской военной полиции в демилитаризованной зоне произошло значительное улучшение обстановки. Благодаря этой работе изъято большое количество оружия и боеприпасов, и сегодня я с уверенностью могу сказать, что в демилитаризованной зоне тяжелого вооружения уже нет", - сказал Кураленко.

Он добавил, что в зоне еще могут остаться небольшие склады легкого вооружения и ручного стрелкового оружия.

"Работа российской военной полиции продолжается. Мы продолжаем совместное военное патрулирование (демилитаризованной зоны) с силами UNDOF (силы ООН по наблюдению за разъединением на границе Сирии и Израиля)", - отметил генерал.

Саперы армии Сирии, которых подготовили российские военные специалисты, готовы начать разминирование местности в демилитаризованной зоне у Голанских высот на границе Сирии и Израиля после освобождения ее от боевиков, сообщил Кураленко.

"Саперы вооруженных сил Сирии готовы к работе по разминированию местности и дорог в демилитаризованной зоне, что даст гарантию безопасности конвоев ООН по маршрутам патрулирования", - сказал он. Генерал добавил, что российские военные окажут содействие в обеспечении безопасности при работе сирийских саперов.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Сирия, Россия

Новости по теме

В мире
Лавров рассказал о нарастающей конфронтации РФ и СШАЛавров рассказал о нарастающей конфронтации РФ и США
В частности, американские шаги на украинском направлении повышают риск военной конфронтацииПодробнее
 ОЗХО подтвердила версию Лондона о применении "Новичка" в ЭймсбериОЗХО подтвердила версию Лондона о применении "Новичка" в Эймсбери
Эксперты организации тем не менее не сумели определить, происходит ли примененное в Солсбери и Эймсбери вещество из одной партииПодробнее
 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Двадцатилетие эпохи биохакинга, размножение насекомых-вредителей и геном опийного макаПодробнее
 СМИ сообщили об ударе ВКС России по вооруженной оппозиции в провинции ИдлибСМИ сообщили об ударе ВКС России по вооруженной оппозиции в провинции Идлиб
По данным Анатолийского агентства новостей, три российских истребителя нанесли 20 ударовПодробнее
Семью российских туристов ограбили в Ле-Бурже на миллион евроСемью российских туристов ограбили в Ле-Бурже на миллион евро
Среди похищенного - бриллианты стоимостью более 500 тыс. евроПодробнее
 Сотрудники СКР допросили водителя убитых в ЦАР российских журналистовСотрудники СКР допросили водителя убитых в ЦАР российских журналистов
Российские следователи в Африке поучаствовали в следственных действиях и ознакомились с материалами делаПодробнее
 Из-за тайфуна в Японии отменили более 600 авиарейсовИз-за тайфуна в Японии отменили более 600 авиарейсов
Метеорологи называют ураган самым мощным за последние 25 летПодробнее
 Восстановление сгоревшего Национального музея Бразилии профинансируют Petrobras и ValeВосстановление сгоревшего Национального музея Бразилии профинансируют Petrobras и Vale
Причиной пожара мог стать залетевший на крышу здания китайский фонарикПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 4 сентября6 фото
04 сентября
Фотохроника 4 сентября
Тайфун "Джеби" достиг западного побережья Японии7 фото
04 сентября
Тайфун "Джеби" достиг западного побережья Японии
Лучшие фото недели10 фото
31 августа
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаКапитализация Amazon впервые превысила $1 трлнВ миреСМИ сообщили об ударе ВКС России по вооруженной оппозиции в провинции ИдлибВ РоссииФинансовых гарантий "Натали Турс" не хватит для выплат всем пострадавшимВ РоссииЦИК и Роскомнадзор сообщили Google о незаконности агитации Навального на YouTubeВ миреСемью российских туристов ограбили в Ле-Бурже на миллион евроСпортМоуринью получил год тюрьмы условно за уклонение от уплаты налогов

Военная полиция РФ очистила демилитаризованную зону у Голанских высот от тяжелого вооружения

Подготовленные российскими военными сирийские саперы готовы к разминированию местности в демилитаризованной зоне Подробнее

Около 300 иностранных судов скопились в бухтах Приморья из-за надвигающегося шторма

США согласились с позицией России по поводу террористов в Идлибе

В Японии близ Фукусимы произошло землетрясение магнитудой 5,6

Ливни вызвали новые подтопления в Приморье

Дело осужденного в США российского летчика Ярошенко отправят на пересмотр в 2019 году

Восемь рейсов задержаны в аэропорту Южно-Сахалинска из-за тайфуна "Джеби"

Тайфун приближается к Сахалину со скоростью 90 км/ч Подробнее

Дипломаты РФ выразили тревогу по поводу состояния экстрадированного в США россиянина Никулина

В посольстве России считают циничными намеки адвоката Никулина об угрозе жизни арестованного со стороны российской дипмиссии Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');