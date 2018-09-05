Военная полиция РФ очистила демилитаризованную зону у Голанских высот от тяжелого вооружения

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Тяжелого вооружения в демилитаризованной зоне у Голанских высот на границе Сирии и Израиля в сирийской провинции Эль-Кунейтра нет, сообщил заместитель командующего группировкой российских войск в Сирии генерал-лейтенант Сергей Кураленко.

"За время работы российской военной полиции в демилитаризованной зоне произошло значительное улучшение обстановки. Благодаря этой работе изъято большое количество оружия и боеприпасов, и сегодня я с уверенностью могу сказать, что в демилитаризованной зоне тяжелого вооружения уже нет", - сказал Кураленко.

Он добавил, что в зоне еще могут остаться небольшие склады легкого вооружения и ручного стрелкового оружия.

"Работа российской военной полиции продолжается. Мы продолжаем совместное военное патрулирование (демилитаризованной зоны) с силами UNDOF (силы ООН по наблюдению за разъединением на границе Сирии и Израиля)", - отметил генерал.

Саперы армии Сирии, которых подготовили российские военные специалисты, готовы начать разминирование местности в демилитаризованной зоне у Голанских высот на границе Сирии и Израиля после освобождения ее от боевиков, сообщил Кураленко.

"Саперы вооруженных сил Сирии готовы к работе по разминированию местности и дорог в демилитаризованной зоне, что даст гарантию безопасности конвоев ООН по маршрутам патрулирования", - сказал он. Генерал добавил, что российские военные окажут содействие в обеспечении безопасности при работе сирийских саперов.