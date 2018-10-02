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Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Доказательство одной из семи "проблем тысячелетия", аномальные сигналы детектора ANITA и потепление в тундре

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Тундра
Фото: Интерпресс/ТАСС/Александр Николаев

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Физики-теоретики проанализировали аномальные события, зарегистрированные детектором ANITA в 2008 и 2014 году, и показали, что их нельзя объяснить в рамках Стандартной модели. Ученые рассчитали вероятность этих событий двумя независимыми способами и показали, что при отсутствии "новой физики" она не превышает 10-12. Кроме того, физики нашли похожие аномальные события в данных нейтринного детектора IceCube. Ученые предполагают, что все эти события были вызваны распадом гипотетического стау-лептона — суперсимметричного партнера тау-лептона, который очень слабо взаимодействует с веществом.

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- Британский математик представил доказательство знаменитой гипотезы Римана — одной из семи "проблем тысячелетия", которая описывает, как расположены на числовой прямой простые числа. Доказательство сэра Майкла Фрэнсиса Атьи, лауреата премий Абеля и Филдса, занимает всего пятнадцать строк. К столь простому решению ученый пришел, анализируя проблемы, связанные с постоянной тонкой структуры. Для изучения его доказательства понадобится время, однако многие математики уже усомнились в его корректности.

- Тундра по всему миру теплеет, а растения в ней из-за этого становятся выше — об этом говорят данные, собранные международным коллективом ботаников и экологов на протяжении трех десятилетий со 117 экспериментальных площадок, расположенных в тундровых сообществах по всему миру — на Аляске, в Канаде, Исландии, скандинавских странах и в России. На всех площадках температура росла в среднем на 0,09 градуса Цельсия в год. Среди признаков растений существеннее всего изменилась их высота — за 30 лет прибавка в среднем составила восемь сантиметров.

- Финским ученым удалось показать эффективность лечения аппендицита без операционного вмешательства. В случаях острого воспаления без осложнений состояние пациента могут значительно улучшить антибиотики; тем не менее, чтобы избежать повторного воспаления, аппендикс все-таки вырезают. Ученые сообщили, что из 256 пациентов с аппендицитом, которых лечили с помощью антибиотиков, без операции в последующие пять лет обошлись 156 человек.

- Средиземноморская диета (много фруктов, орехов, овощей, рыба) на треть уменьшает риск возникновения депрессии по сравнению с диетами, которые содержат много жирной и сладкой пищи и обработанных продуктов. К такому выводу ученые пришли на основе метаанализа 41 исследования, сделанного в предыдущие годы. По их мнению, неправильная диета способна вызвать системное воспаление организма, способное оказать отрицательное воздействие на мозг человека.

- Инженеры из Японии и Австралии создали прототип двунаправленного плазменного двигателя для спутников, который можно использовать для борьбы с космическим мусором. С помощью одного из потоков спутник способен толкать мусор в заданном направлении, а второй позволит ему сохранять свое положение относительно мусора. Пока были провели лишь испытания в вакуумной камере на Земле, однако они оказались успешными и показали потенциальную практическую применимость двигателя.

- Технология DeepHD, разработанная компанией "Яндекс", позволила улучшить качество десяти классических мультфильмов студии "Союзмультфильм" до уровня, соответствующего требованиям экранов с высоким разрешением. Фильмы в DeepHD обрабатываются с помощью двух нейросетей. Первая убирает помехи и артефакты, оставшиеся при оцифровке старой пленки. Вторая нейросеть — генеративно-состязательная — создает улучшенные изображения отдельных кадров в большем размере и сравнивает их с "растянутыми" оригинальными кадрами. Благодаря применению такой технологии удалось увеличить резкость кадров и улучшить детализацию, тем самым повысив общее качество изображения.

- Весной этого года в Специальную астрофизическую лабораторию РАН в горах Западного Кавказа доставили главное зеркало телескопа БТА, прошедшее переполировку на подмосковном Лыткаринском заводе оптического стекла. Массивное изделие диаметром шесть метров и весом 42 тонны установили в специальную оправу и начали тестировать, чтобы убедиться, что с ним все в порядке и можно наносить на его поверхность финальный слой алюминия, превращающий заготовку в полноценное зеркало для астрономических наблюдений. Однако за полгода тестов ученые так и не пришли к единому мнению о готовности нового инструмента.

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Теги: дайджест

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