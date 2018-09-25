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Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Первые фото с астероида, родная планета Спока и осьминоги под экстази

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Фотография с поверхности астероида Рюгу
Фото: Japan Aerospace Exploration Agency

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Первым космическим туристом, которого компания SpaceX намерена отправить в полет вокруг Луны на своей многоразовой ракете BFR, станет 42-летний миллиардер Юсаку Маэдзава, основатель крупнейшего японского онлайн-магазина одежды Zozotown. Полет запланирован на 2023 год. Маэдзава, который известен как инноватор в мире моды и покровитель современного искусства, намерен пригласить в полет шесть-восемь художников и людей искусства.

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- Американские астрономы нашли родную планету Спока - одного из главных героев сериала "Звездный путь". Планету нашли у звезды HD 26965 в 16 световых годах от Земли — эта звезда чуть меньше Солнца, сопоставима с ним по возрасту. Она также известна как одна из звезд тройной системы 40 Эридана. Ранее создатель сериала Джин Роденберри подтвердил, что Вулкан, родная планета Спока, вращается именно вокруг этой звезды.

- Уже через четыре года роботы будут выполнять работы в два раза больше, чем сегодня, считают эксперты Всемирного экономического форума. По их оценкам, доля задач, выполняемых роботами, возрастет с 29 до 42 процентов. Эта цифра варьируется в зависимости от задачи: к примеру, сейчас технические нововведения используются для выполнения 46 процентов задач по поиску информации и обработке данных, а к 2022 году этот процесс станет автоматизирован уже на 62 процента.

- На северо-западе Канады на территории Юкон обнаружили мумии волчонка и теленка оленя карибу, которые жили более 50 тысяч лет назад, во время последнего ледникового периода. По словам ученых, это единственная известная на сегодня мумия волчонка ледникового периода и древнейшая известная мумия карибу.

- Японский зонд "Хаябуса-2" успешно высадил два самоходных аппарата MINERVA-II1 на поверхность астероида Рюгу - это первый в истории случай, когда планетоходы оказались на астероиде. Оба ровера в хорошем состоянии, они передают фотографии и данные. Аппараты перемещаются по поверхности с помощью прыжкового механизма, они оснащены датчиками для измерения температуры грунта, оптическими датчиками, акселерометром и гироскопом.

- Британский математик Майкл Атья, лауреат премий Абеля и Филдса, известный своим вкладом в алгебраическую геометрию и топологию, представил доказательство знаменитой гипотезы Римана — одной из семи проблем тысячелетия, которая описывает, как расположены на числовой прямой простые числа. В интернете уже выложен препринт Атьи, большую его часть занимает исторический экскурс, само доказательство уместилось в 15 строк. Математическое сообщество в основном скептически отнеслось к заявлению Атьи.

- В Санкт-Петербурге состоялась церемония спуска на воду первой серийной дизель-электрической подводной лодки проект 677 "Лада". Новый корабль получил имя "Кронштадт". Подлодка создана с применением нескольких новых технических решений, которые позволили значительно снизить ее шумность по сравнению с другими дизель-электрическими субмаринами.

- Американские ученые выяснили, что осьминоги под воздействием экстази ведут себя точно так же, как люди: становятся более социальными. За действие этого наркотического вещества в организме человека отвечает транспортер серотонина — продукт-белок гена SLC6A4. Эксперимент с калифорнийскими двупятнистыми осьминогами, которые под воздействием экстази активнее общались с сородичами, показал, что подобная регуляция может присутствовать и в нервной системе беспозвоночных, а значит, эволюционно она очень древняя.

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Теги: дайджест

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