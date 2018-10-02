Украина собралась упростить получение гражданства для воюющих в Донбассе иностранцев

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Верховная Рада намерена упростить порядок предоставления гражданства Украины иностранцам и лицам без гражданства, которые принимали участие "в защите территориальной целостности и неприкосновенности" страны.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс", за соответствующий законопроект в первом чтении проголосовали 252 народных депутатов на пленарном заседании во вторник.

Ранее в этот день возле здания Верховной Рады в очередной раз стартовала акция в поддержку иностранных граждан, которые участвовали в военных действиях в Донбассе. Националисты пришли к зданию парламента с требованием принять законопроект, предусматривающий упрощенную процедуру получения украинского гражданства "для воинов АТО"-иностранцев, мораторий на выдачу ветеранов войны иностранным государствам (в частности, России) и миграционную амнистию.

20 сентября у здания Рады уже проходила акция в поддержку упрощенной процедуры получения гражданства для воевавших в Донбассе иностранцев, во время которой митингующие попытались прорвать кордон правоохранителей, в результате чего один полицейский был травмирован. Позже участники акции за урегулирование статуса добровольцев-иностранцев приковали себя наручниками к ограждению на подходах к администрации президента.