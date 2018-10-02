Лукашенко распорядился срочно отменить запрет на ночную продажу алкоголя

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился в течение суток отменить ограничения продажи алкоголя в торговой сети в ночное время, которые в порядке эксперимента введены с 1 октября в Минске и местами на районном уровне.

"Президент, ознакомившись с представленной ему информацией, принял решение в течение суток отменить эти непродуманные решения", - цитирует госагентство БелТА администрацию президента Белоруссии.

Там отметили, что решение Лукашенко продиктовано тем, что бороться с пьянством и алкоголизмом необходимо не подобными однобокими запретами, которые на практике вместо ожидаемого положительного результата оборачиваются ростом теневого рынка и криминальной сферы, в том числе увеличением предложения контрафактной продукции.

Запрет на продажу алкоголя, в том числе пива, с 23:00 до 7:00 был введен накануне и должен был действовать в течение года.