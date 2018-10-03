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В Минске сняли запрет на ночную продажу алкоголя

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Минский городской исполнительный комитет отменил свое решение об ограничении продажи алкоголя в ночное время. Соответствующее решение опубликовано в среду на Национальном правовом интернет-портале.

"Минский городской исполнительный комитет решил признать утратившим силу решение от 14 сентября 2018 года N3041 "Об ограничении на территории города Минска времени продажи алкогольных напитков, пива и слабоалкогольных напитков с объемной долей этилового спирта не более 7%", - говорится в документе.

Запрет на продажу алкоголя с 23:00 до 7:00 был введен в Минске с 1 октября 2018 года в порядке эксперимента. Аналогичные решения были приняты в ряде регионов республики.

Однако уже во вторник, 2 октября, президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился в течение суток отменить эти ограничения. По его мнению, бороться с пьянством надо "не подобными однобокими запретами, которые на практике вместо ожидаемого положительного результата оборачиваются ростом теневого рынка и криминальной сферы, в том числе увеличением предложения контрафактной продукции".

"Решение существующей проблемы должно носить комплексный характер с главным упором на меры профилактического и воспитательного характера, формирования моды на здоровый образ жизни", - заявили в администрации президента.

МВД республики неоднократно предлагало ограничить продажу алкогольных напитков, указывая на взаимосвязь между их употреблением и совершением преступлений.

Ранее ведомство информировало о работе над проектом указа президента, которым, в частности, предлагается установить единое время реализации алкогольной продукции - с 9.00 до 23.00. Кроме того, МВД предлагает увеличить возраст, с которого разрешена покупка алкоголя.

При этом Лукашенко неоднократно отмечал, что сам он "не сторонник всяких запретов, и, скорее всего, никакие запреты дополнительно на реализацию спиртного и так далее мы вводить не будем".

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Теги: Минск, Белоруссия

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