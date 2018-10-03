В Минске сняли запрет на ночную продажу алкоголя

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Минский городской исполнительный комитет отменил свое решение об ограничении продажи алкоголя в ночное время. Соответствующее решение опубликовано в среду на Национальном правовом интернет-портале.

"Минский городской исполнительный комитет решил признать утратившим силу решение от 14 сентября 2018 года N3041 "Об ограничении на территории города Минска времени продажи алкогольных напитков, пива и слабоалкогольных напитков с объемной долей этилового спирта не более 7%", - говорится в документе.

Запрет на продажу алкоголя с 23:00 до 7:00 был введен в Минске с 1 октября 2018 года в порядке эксперимента. Аналогичные решения были приняты в ряде регионов республики.

Однако уже во вторник, 2 октября, президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился в течение суток отменить эти ограничения. По его мнению, бороться с пьянством надо "не подобными однобокими запретами, которые на практике вместо ожидаемого положительного результата оборачиваются ростом теневого рынка и криминальной сферы, в том числе увеличением предложения контрафактной продукции".

"Решение существующей проблемы должно носить комплексный характер с главным упором на меры профилактического и воспитательного характера, формирования моды на здоровый образ жизни", - заявили в администрации президента.