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Трамп заявил, что Саудовская Аравия не протянет и двух недель без поддержки США

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп призвал короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиз ас-Сауда наращивать расходы королевства на оборону и не полагаться только на помощь Вашингтона, сообщает в среду информагентство Associated Press.

"Я люблю короля - короля Салмана, но я сказал: "Король, мы защищаем вас. Без нас вы не протянете и двух недель. Вы должны платить за свою армию, вы должны платить", - сказал Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Миссисипи.

При этом американский лидер не уточнил, когда у него состоялся подобный разговор с саудовским королем.

Согласно информации Белого дома, последний раз Трамп разговаривал с королем Саудовской Аравии по телефону в субботу, 29 сентября.

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Теги: Дональд Трамп, Саудовская Аравия

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