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Принц Саудовской Аравии отверг критику короля со стороны Трампа

Есть обновление от 09:03

Мухаммед бен Сальман Аль Сауд также отказался дополнительно платить США за обеспечение безопасности

Принц Саудовской Аравии отверг критику короля со стороны Трампа
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд
Фото: пресс-служба президента РФ/ТАСС, Алексей Дружинин

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд не согласился с заявлениями президента США Дональда Трампа о зависимости его страны от американской поддержки. В интервью Bloomberg он назвал неверным утверждение о том, что Саудовская Аравия продержится не больше двух недель без помощи США.

"(Предшественник Трампа) президент Обама за восемь лет работал против многих наших интересов - не только Саудовской Аравии, а всего Ближнго Востока. И хотя США работали против нашей повестки дня, мы смогли защитить наши интересы", — отметил Мухаммед Аль Сауд, предположив, что должно пройти около 2 тысяч лет, прежде чем его стране что-то начнет угрожать.

Саудовский принц также раскритиковал обращение Трампа к королю с требованием заплатить за обеспечение безопасности королевства. "Мы ничего не будем платить за безопасность. Мы считаем, что все вооружение, поставленное из Соединенных Штатов Америки, уже оплачено, оно не досталось нам даром. С того момента, как начались отношения между Саудовской Аравией и Соединенными Штатами Америки, мы заплатили за все".

Ранее президент США Дональд Трамп призвал короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиз ас-Сауда наращивать расходы королевства на оборону. Он также заявил, что Саудовская Аравия не протянет и двух недель без поддержки США.

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Теги: Саудовская Аравия, США

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