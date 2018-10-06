Принц Саудовской Аравии отверг критику короля со стороны Трампа

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд не согласился с заявлениями президента США Дональда Трампа о зависимости его страны от американской поддержки. В интервью Bloomberg он назвал неверным утверждение о том, что Саудовская Аравия продержится не больше двух недель без помощи США.

"(Предшественник Трампа) президент Обама за восемь лет работал против многих наших интересов - не только Саудовской Аравии, а всего Ближнго Востока. И хотя США работали против нашей повестки дня, мы смогли защитить наши интересы", — отметил Мухаммед Аль Сауд, предположив, что должно пройти около 2 тысяч лет, прежде чем его стране что-то начнет угрожать.

Саудовский принц также раскритиковал обращение Трампа к королю с требованием заплатить за обеспечение безопасности королевства. "Мы ничего не будем платить за безопасность. Мы считаем, что все вооружение, поставленное из Соединенных Штатов Америки, уже оплачено, оно не досталось нам даром. С того момента, как начались отношения между Саудовской Аравией и Соединенными Штатами Америки, мы заплатили за все".

Ранее президент США Дональд Трамп призвал короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиз ас-Сауда наращивать расходы королевства на оборону. Он также заявил, что Саудовская Аравия не протянет и двух недель без поддержки США.