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Министр финансов ЮАР связал увольнение в 2015 году с борьбой против атомной сделки с РФ

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Министр финансов ЮАР Нхланхла Нене утверждает, что был уволен президентом Джейкобом Зумой в 2015 году за противодействие заключению многомиллиардного контракта с "Росатомом" на строительство атомных электростанций.

Это заявление высокопоставленный чиновник, вновь возглавивший Минфин в 2018 году после отставки Зумы, сделал, отвечая на вопросы следователя по делу о коррупции в отношении экс-президента и близкой к нему семьи бизнесменов индийского происхождения Гупта, сообщает Bloomberg.

"Я рассматривался как человек, который стоит на пути (сделки - ИФ)", - сказал Нене, сообщив следствию, что отказался подписывать гарантийное письмо в отношении атомного проекта. Это письмо Зума планировал вручить президенту РФ Владимиру Путину на саммите БРИКС, при этом российская сторона не знала, что такой документ готовится, утверждает Нене. Он был против проекта из-за его "астрономической" стоимости, которая могла пошатнуть стабильность государственных финансов, говорит чиновник.

Семья Гупта, в незаконной поддержке интересов которой обвиняют Зуму, могла быть заинтересована в сделке, так как владеет урановым рудником в ЮАР, отмечает агентство, не приводя источник такого предположения.

В настоящее время в ЮАР действует одна АЭС "Куберг" мощностью 1800 МВт (единственная на африканском континенте). Еще в марте 2011 года в стране был одобрен план развития энергетики, который предусматривает увеличение к 2030 году доли атома в энергобалансе страны с 5% до 25% путем сооружения АЭС суммарной мощностью до 9,6 ГВт. Осенью 2014 года РФ и ЮАР заключили межправсоглашение о стратегическом партнерстве в атомной энергетике, которое предусматривало возможность совместного сооружения до восьми блоков АЭС. Соглашение не было эксклюзивным - потенциальное сотрудничество ЮАР обсуждала и с США, и с Южной Кореей.

В декабре 2016 года южноафриканская Eskom анонсировала планы сбора предложений на строительство шести ядерных реакторов. В числе крупнейших мировых игроков интерес проявили "Росатом", китайская SNPTC, французская EDF, южнокорейская KEPCO.

Минувшей весной Верховный суд провинции Западный Кейп признал незаконными соглашения ЮАР с Россией, США и Южной Кореей о строительстве АЭС, аннулировав их. По решению суда, любые сделки по строительству атомных станций должны получать одобрение парламента. Фактически масштабная программа строительства атомной генерации сейчас заморожена.

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Теги: ЮАР, Нхланхла Нене, Росатом

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