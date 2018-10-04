Спускаемая капсула "Союза" вошла в плотные слои атмосферы

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Спускаемая капсула космического корабля "Союз МС-08" вошла в плотные слои земной атмосферы, сообщили "Интерфаксу" в четверг в Центре управления полетами.

"Наступило расчетное время входа в атмосферу", - сказал представитель ЦУПа.

Корабль с российским космонавтом Олегом Артемьевым, астронавтами НАСА Эндрю Фойстелом и Ричардом Арнольдом отчалил от МКС в 10:57 по Москве в четверг, приземление спускаемого аппарата корабля ожидается в 14:45 по Москве юго-восточнее города Жезказган в Казахстане.