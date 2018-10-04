Пилотируемый "Союз" отделился от МКС

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Пилотируемый корабль "Союз МС-08" с российским космонавтом Олегом Артемьевым, астронавтами NASA Эндрю Фойстелом и Ричардом Арнольдом покинул Международную космическую станцию.

Как передает корреспондент "Интерфакса" из Центра управления полетами, произошло физическое разделение МКС и корабля.

Как сообщил ранее "Интерфаксу" источник в ракетно-космической отрасли, после расстыковки корабль облетит МКС, а российский космонавт сфотографирует станцию с различных сторон.

Космический корабль покинет район расположения МКС в ближайшие минуты и отойдет на безопасное расстояние при помощи двух импульсов двигательной установки. Затем спускаемый аппарат начнет движение по направлению к Земле.

Через три часа двигатели корабля будут включены на торможение и спустя еще полчаса - в 14:22 по московскому времени - "Союз" войдет в плотные слои атмосферы Земли.

Приземление спускаемого аппарата корабля "Союз МС-05" ожидается в 14:45 по московскому времени юго-восточнее города Жезказган в Казахстане.

Между тем, космонавт Артемьев накануне написал в своем твиттере, что будет скучать по членам экипажа станции. "Пройдет несколько недель, и я снова буду скучать по космосу, по полету в невесомости и своей международной космической семье, с которой провел последние полгода", - написал он.

В общей сложности, возвращающийся экипаж провел на орбите 197 суток.