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Компания из РФ решила спастись от банкротства за счет постройки легкого метро в Дамаске

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Новосибирской области утвердил мировое соглашение АО "Строительная компания "Афина Паллада" с кредиторами, согласно которому компания примет участие в проектах строительства легкого метро в Дамаске (Сирия) с прибылью в 1,58 млрд рублей, а также нескольких контрактов в РФ.

Наиболее значимым проектом, предъявленным "Афиной Палладой" кредиторам, является строительство легкого метро в Дамаске. Контракт между компанией и Damascus Al-Cham Holding (инвестиционное подразделение губернаторства Дамаска) может быть заключен на основании меморандума о взаимопонимании, подписанного губернатором Дамаска и акционером АО СК "Афина Паллада", говорится в материалах дела. Общая сумма контракта, который может быть реализован в 2019-2024 годах, составляет 15,75 млрд рублей, компании он может принести 15% прибыли. Кроме того, в портфеле "Афины Паллады" есть проекты строительства двухпутной вставки на перегоне Тыя-Северобайкальск (Бурятия) и по подготовке газа и газового конденсата в ЯНАО.

"Запланированные мероприятия, реализация которых будет осуществлена в период 2019-2024 годов, позволят АО "СК "Афина Паллада" получить прибыль в общем размере 2,65 млрд рублей. Кроме того, в результате взыскания дебиторской задолженности возможно полное погашение кредиторской задолженности", - говорится в определении суда, опубликованном в системе "СКАН-Интерфакс" в среду. Производство по делу о банкротстве "Афины Паллады" прекращено.

В третью очередь требований кредиторов "Афины Паллады" включена задолженность в общей сумме 1,6 млрд рублей. Крупнейшими кредиторами являются АО "Красноярский электровагоноремонтный завод" (593 млн рублей; завод, согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ранее принадлежал РЖД, а теперь связан с "Афиной Палладой"), АО "РЖДстрой" (135,88 млн рублей), ОАО "Дальэнергоремонт" (123,57 млн рублей).

Крупнейшие кредиторы 13 июля 2018 года проголосовали за заключение мирового соглашения - оно было утверждено большинством в 52,77% голосов. Против заключения мирового соглашения проголосовали Федеральная налоговая служба (стоит в реестре с 93,85 млн рублей - ИФ) и кредиторы, обладающие в совокупности 14,06% голосов.

Возражения сторон

В протоколе собрания кредиторов, раскрытом в Едином федеральном реестре сведений о банкротствах ("Федресурс", bankrot.fedresurs.ru) не указывается, кто голосовал против, но в суде против заключения мирового соглашения выступили ООО "Арктическая горная компания", ООО "СК "РемПромСтрой" и ООО "ИркутскСтройЦентр". Им, в частности, не нравилось то, что требования ФНС должны быть удовлетворены в первый год действия мировой, а остальные в этот период не получают ничего (на это отводится 6-7 лет - ИФ). Также они против аннулирования процентов, штрафных санкций и запрета на предъявление требований о возмещении убытков.

Суд эти доводы отклонил. Преференции для ФНС прямо вытекают из налогового законодательства, следует из определения. А относительно списания процентов и штрафов в документе говорится следующее: "Не представляется возможным полагать, что сформированной конкурсной массы будет достаточно, помимо гашения текущих платежей и реестрового основного долга, для гашения процентов и штрафных санкций". По итогам инвентаризации конкурсный управляющий выявил имущество лишь на сумму 85,09 млн рублей, а также не более 127 единиц техники, говорится в материалах дела.

Напротив, по мнению суда, заключение мирового соглашения и восстановление хозяйственной деятельности соответствует интересам кредиторов. "Указанное выше [перечень проектов, которые может реализовать "Афина Паллада", и потенциальная прибыль - ИФ] свидетельствует о реальности исполнения должником обязательств, отраженных в мировом соглашении", - говорится в определении.

О компании

Стройкомпания "Афина Паллада" входит в одноименную группу компаний, работающую в таких сферах, как машиностроение, строительство, проектирование, промышленное производство и сельское хозяйство. Среди проектов стройкомпании, заказчиком которых выступили РЖД, - развитие магистрали участка Междуреченск-Тайшет, строительство здания пригородного вокзала в Новокузнецке, Новоалтайске и другие объекты.

Последний раз финансовые показатели компания раскрывала по итогам 2015 года. Тогда чистая прибыль "Афины Паллады" сократилась в 2,7 раза по сравнению с 2014 годом, до 12,15 млн рублей, выручка - на 11,6%, до 3,488 млрд рублей.

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Теги: Сирия, Афина Паллада
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