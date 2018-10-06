Наземный участок "голубой" ветки московского метро закроют на выходные

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Движение поездов на наземном участке Филевской линии московского метро между станциями "Киевская" и "Кунцевская" будет прекращено 6-7 октября, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки.

"В удлиненное 48-часовое технологическое окно планируется укрепить подпорные стены на перегоне "Студенческая" - "Кутузовская", провести бетонирование фундамента вестибюлей и отделку платформы на станции "Кунцевская", выполнить строительные работы на станциях "Филевский парк" и "Багратионовская", а также уложить новые трубопроводы под путями. Выполнить эти виды работ невозможно без временной приостановки движения поездов на линии", - рассказал собеседник агентства.

В течение двух дней для пассажиров будут закрыты на вход и выход станции "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская". Со станции "Кунцевская" пассажиры смогут проехать по Арбатско-Покровской линии, а с "Киевской" - по Кольцевой и Арбатско-Покровской линиям, а также по Филевской линии до "Международной" или "Александровского сада".

В обычном режиме линия заработает 8 октября с открытием метро в 05:30.

На время закрытия станций метро бесплатные компенсационные автобусы КМ1 свяжут станции "Киевская" и "Кунцевская", которые будут делать промежуточные остановки у метро "Кутузовская", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская". Маршрут КМ2 обеспечит связь между станциями метро "Багратионовская" и "Фили". Эти автобусные маршруты будут работать с 05:00 до 02:00, интервал движения не превысит 2 минут.

Нынешнее 48-часовое закрытие наземного участка "голубой" ветки подземки станет восьмым с начала года, предыдущий раз он закрывался 22-23 сентября.