Украинские медики не нашли у Вышинского проблем с сердцем

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Медики не подтверждают у руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского диагноз, связанный с проблемами с сердцем, сообщил "Интерфаксу" источник в администрации Государственной уголовно-исполнительной службы Украины.

Он подчеркнул, что весь спектр необходимой Вышинскому медицинской помощи ему оказывается, и нет оснований говорить о неполучении или недостаточном оказании медпомощи.

Ранее в четверг уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что Вышинский не получает необходимую ему медицинскую помощь. В частности, она упомянула предварительный диагноз - предынфарктное состояние.

Вышинского задержали в Киеве 15 мая. Ему объявили о подозрении в уголовном производстве, открытом по ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. 17 мая Херсонский горсуд арестовал Вышинского.

6 июля пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что Вышинский подозревается в незаконном хранении оружия и боеприпасов. По ее словам, в ходе обысков в арендованном банковском сейфе Вышинского были выявлены и изъяты пистолет и патроны к нему. Пистолет является огнестрельным оружием - самозарядным пистолетом модели "FN Browning M1906".

В России дело Вышинского считают политическим и требуют немедленного освобождения журналиста.