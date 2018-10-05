В Иерусалиме закроют агентство ООН по делам палестинских беженцев

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Мэр Иерусалима Нир Баркат объявил о планах закрыть Ближневосточное агентство Организации Объединённых Наций для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в городе, сообщает в четверг агентство Associated Press.

Школы, больницы и спортивные центры, работающие под эгидой БАПОР, будут переведены под управление израильских властей. В мэрии Иерусалима не сообщили о точной дате, но известно, что к концу учебного года будут закрыты школы, в которых учатся около 1800 палестинских детей.

В качестве основной причины для изгнания агентства Баркат назвал решение США сократить финансовую помощь БАПОР на 300 млн долларов. "Этим решением мы положим конец выдуманной проблеме палестинских беженцев", - подчеркнул мэр Иерусалима.

Ближневосточное агентство Организации Объединённых Наций для помощи палестинским беженцам и организации работ было создано после военного конфликта 1948 года в борьбе Израиля за образование собственного государства. Израильтяне часто критикуют БАПОР за разжигание ненависти в адрес Израиля и поддержку боевиков радикальной группировки ХАМАС, контролирующей сектор Газа.