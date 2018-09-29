Семь палестинцев погибли во время протестов на границе сектора Газа

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Не менее семи палестинцев погибли за последние сутки в результате столкновений с израильтянами на границе сектора Газа, сообщает в субботу агентство Associated Press со ссылкой на медицинские источники в Газе.

По их данным, среди погибших - двое подростков 12 и 14 лет. У всех погибших - огнестрельные ранения.

Кроме того, сообщается о не менее 90 раненых.

Накануне тысячи палестинцев собрались по призыву радикальной группировки ХАМАС в пяти пунктах на границе, начали жечь покрышки и забрасывать камнями израильских военных, дислоцированных по другую сторону пограничных заграждений.

В ответ служащие армии обороны Израиля открыли огонь и применили слезоточивый газ, отмечает агентство.

Столкновения палестинских демонстрантов и израильских военных в ходе выступлений протеста в рамках "Великого марша возвращения" в секторе Газа являются частым явлением. С начала акций протеста 30 марта в этих столкновениях погибли уже более 180 палестинцев. Один израильский военнослужащий был застрелен палестинским снайпером.

Ранее в движении ХАМАС, контролирующем сектор Газа, заявили, что акции протеста продолжатся.

Палестинцы добиваются возвращения в свои дома, которые были вынуждены покинуть в результате захвата их земель Израилем в 1948 году.