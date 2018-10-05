В мире

Трамп подписал национальную стратегию по борьбе с терроризмом

США сфокусируется на борьбе с радикализацией и вербовкой в мире

Трамп подписал национальную стратегию по борьбе с терроризмом
Дональд Трамп
Фото: Reuters

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп утвердил национальную стратегию по борьбе с терроризмом, сообщает в четверг пресс-служба Белого дома.

Согласно документу, в США сконцентрируются на поиске и ликвидации источника террористических группировок, уничтожении финансовых потоков, направленных на поддержку деятельности терроризма. Более того, отмечена важность борьбы с радикализацией и вербовкой в мире, модернизации средств борьбы с терроризмом в Соединенных Штатах.

В новой стратегии главным приоритетом становится внутренняя безопасность страны - ее границ, въездных пунктов, наиболее важных инфраструктурных объектов. Также в документе сообщается, что большое внимание будет уделяться странам-партнерам по альянсу НАТО.

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Теги: Дональд Трамп, Белый дом

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