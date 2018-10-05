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Ученые заподозрили Пентагон в работе над биологическим оружием

Программа по использованию насекомых может быть использована для передачи вирусов

Ученые заподозрили Пентагон в работе над биологическим оружием
Здание Пентагона в Вашингтоне
Фото: Reuters

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Ученые заподозрили, что Пентагон может использовать насекомых для распространения генетически модифицированных вирусов вопреки Конвенции о биологическом оружии, сообщает в пятницу журнал Science.

В статье отмечается, что программа по использованию насекомых, которая ведется при поддержке Агентства по перспективным оборонным научно-исследовательским разработкам США (DARPA), не имеет большого прикладного значения для сельского хозяйства, так как опасна ввиду невозможности контролировать насекомых, а может быть попыткой создания биологических агентов для распространения вирусов, что является прямым нарушением Конвенции о биологическом оружии.

Программа "Насекомые-союзники" заявлена как возможность мгновенного горизонтального редактирования хромосом растений, которое не требует наследования нового признака, как в вертикальном. По данным Independent, на программу было потрачено около 27 млн долларов.

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Теги: Пентагон, Science
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