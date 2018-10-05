Что случилось этой ночью: пятница, 5 октября

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:
- В Южной Корее запретили судам компании "Гудзон" заходить в порты из-за санкций США
- Ученые заподозрили, что программа Пентагона по использованию насекомых может нарушать Конвенцию о биологическом оружии
- СМИ сообщили, что Трамп отправит в отставку министра ВВС из-за неудовлетворительной работы над созданием космического подразделения
- Запуск трассы М-11 "Москва-Санкт-Петербург" будет отложен из-за археологических находок, некоторым из которых около 3000 лет
- Матч второго тура группового этапа Лиги Европы УЕФА между московским "Спартаком и испанским "Вильярреалом" завершился вничью.