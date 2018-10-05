Минск вышлет двоих иностранцев по подозрению в шпионаже

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Белоруссия объявила персона нон грата двух иностранных граждан, подозреваемых в шпионаже, заявил председатель Комитета государственной безопасности Валерий Вакульчик журналистам в пятницу в Минске.

Вместе с тем глава КГБ не уточнил, гражданами какой страны они являются.

Вакульчик также сказал, что осужденный в республике за шпионаж гражданин Украины Павел Шаройко может быть помилован, но уточнил, что судьбу украинца решит комиссия о помиловании.

О задержании КГБ с поличным Шаройко стало известно 20 ноября 2017 года. По данным комитета, координацию разведывательной деятельности осуществлял сотрудник главного управления разведки Минобороны Украины Игорь Скворцов, действовавший под прикрытием должности советника посольства Украины в Минске. За деятельность, не совместимую с дипломатическим статусом, Скворцов был выслан из Белоруссии. Украина, руководствуясь принципом взаимности, выслала из страны белорусского дипломата.

19 февраля 2018 года Верховный суд Белоруссии приговорил Шаройко за шпионаж к восьми годам лишения свободы.