Украина при поддержке США создаст центр по борьбе с фейковыми новостями

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - При поддержке США на Украине в ближайшее время начнет функционировать аналитический центр, который будет ежедневно мониторить информационное пространство, выявлять фейковые новости и киберугрозы, сообщил спикер украинского парламента Андрей Парубий.

По его мнению, сначала должен быть создан аналитический центр с достаточным инструментарием для изучения угроз, ежедневного мониторинга информационных или кибератак.

"Когда он начнет действовать и даст фундамент на уровне аналитических центров, мы сможем работать через исполнительные структуры, чтобы его наполнять более глубоким и профессиональным содержанием", - сказал спикер парламента.

При этом он отметил, что на первом этапе должен быть создан межрегиональный центр на основе аналитических центров США, ЕС, Украины, Грузии и Молдавии для того, чтобы отвечать гибридные угрозы.

По мнению спикера, должна быть координация между Украиной, Грузией и Молдавией для противодействия информационным и киберугрозам.