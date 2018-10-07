Турция сообщила об убийстве арабского журналиста в здании посольства

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Власти Турции пришли к выводу, что журналиста из Саудовской Аравии Джамала Хашугги убили на территории посольства его страны в Стамбуле, сообщила в воскресенье газета The Independent.

По предварительной версии, Хашугги посетил посольство в минувшую пятницу и был убит в его стенах. На данный момент его тело убрали из здания. Якобы ответственность за убийство несет правительство Саудовской Аравии. Турецкие власти собирают доказательства в подтверждение своего тезиса и готовятся представить их в воскресенье или в понедельник.

За несколько часов до появления новостей о журналисте Саудовская Аравия разрешила турецким властям провести проверку своего консульства в Стамбуле.

Весь последний год Хашугги прожил в добровольном изгнании в Вашингтоне, опасаясь за свою жизнь, поскольку критически высказывался о политике родной страны.