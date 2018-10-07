Что случилось этой ночью: воскресенье, 7 октября

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Американский сенат утвердил Бретта Кавано на посту верховного судьи, решение принято с перевесом всего лишь в два голоса. Это вызвало протесты в Вашингтоне. Недовольные назначением Кавано считают, что он неоднократно пытался изнасиловать женщин. В ходе протестов задержаны более 160 человек.

- Турция расследует исчезновение журналиста из Саудовской Аравии Джамала Хашугги на территории посольства своей страны в Стамбуле. Считается, что его убили. Местные власти собирают доказательства этой версии и представят их в воскресенье или понедельник.

- Новые правила регистрации автомобилей заработали в России.

- Французская полиция взяла под защиту семью главы Интерпола после угроз по телефону и в социальных сетях. Сам глава Интерпола Мэн Хунвэй не выходит на связь из Китая уже больше недели.