Завершилась работа избирательных участков в Бразилии

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - В Бразилии завершилась работа избирательных участков, сообщает в понедельник газета The Guardian.

Всего в голосовании приняли участии около 147 миллионов граждан стран (правом голоса в Бразилии обладает около 150 млн граждан - ИФ). По результатам экзит-полов, 45% голосов получил кандидат от Социал-демократической партии Бразилии Жаир Болсонару.

EXIT POLLS ARE OUT: BOLSONARO 45%, HADDAD 28%, CIRO 14%. THERE WILL BE A SECOND ROUND ON 28 OCTOBER. — Tom Phillips (@tomphillipsin) October 7, 2018

Если по итогам голосования 7 октября ни одному из кандидатов не удастся получить поддержку более 50% бразильцев, то 28 октября состоится второй тур выборов президента. По данным последних опросов, с высокой вероятностью в него пройдут ультраправый кандидат Болсонару и левый кандидат Аддад.