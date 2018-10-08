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В Бразилии 28 октября пройдет второй тур президентских выборов

Ни один кандидат не преодолел 50-процентный порог

В Бразилии 28 октября пройдет второй тур президентских выборов
Фото: Reuters

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - В Бразилии 28 октября пройдет второй тур президентских выборов, так как никто из кандидатов не преодолел 50-процентный порог, сообщает газета The Guardian в понедельник.

"Кандидат от Социал-либеральной партии Бразилии Жаир Болсонару, по результатам 97% обработанных бюллетеней, лидирует с 46,5% голосов, его соперник Фернанду Аддад набрал лишь 28,5%", - заявил корреспондент The Guardian. Таким образом, за ультраправого кандидата отдали голоса 46 млн избирателей.

7 октября в Бразилии открылись избирательные участки, в ходе выборов граждане страны должны были определить нового президента и вице-президента страны, состав Национального конгресса (парламента), губернаторов и вице-губернаторов.

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Теги: Бразилия

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