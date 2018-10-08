Эрдоган потребовал от Эр-Рияда информацию о пропавшем журналисте The Washington Post

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник заявил, что власти Саудовской Аравии должны предоставить информацию о том, что случилось с саудовским журналистом и обозревателем газеты The Washington Post Джамалем Хашкаджи.

"Консульство Саудовской Аравии в Стамбуле должно предоставить данные, покинул ли Хашкаджи это здание или нет", - сказал Эрдоган.

Он пояснил, что турецкая сторона пока не получила удовлетворительной информации на этот счет от консульства. Президент подчеркнул, что "гуманитарный и политический долг" Турции - разобраться в этом деле.

Ранее СМИ сообщали, что Хашкаджи перестал выходить на связь после того, как зашел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. В свою очередь в генконсульстве утверждают, что журналист на самом деле покинул здание, и Эр-Рияд не имеет отношения к его исчезновению.

В западных СМИ, тем временем, появлялась информация, что Хашкаджи был убит в генконсульстве.