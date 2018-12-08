Рыбак выловил 48 кг кокаина на Маршалловых островах

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Рыбак на Маршалловых островах выловил 48 кг кокаина общей стоимостью в 4 миллиона долларов, сообщает в субботу радиостанция RNZ.

По слова радиостанции, на прошлой неделе местный житель обнаружил вместо рыбы в сети попали пакеты с белым порошком и обратился в полицию.

Полиция ввиду отсутствия нужной лаборатории на архипелаге обратилась к посольству США с просьбой направить сотрудников по борьбе с наркотиками для экспертизы.

RNZ напоминает, что это не первый случаи в истории архипелага. В 2004 году к берегам прибило сотни килограмм кокаина, а местные жители припрятали большую часть на берегу. В 2005 году полиция возбудила уголовное дело о хранении наркотиков в отношении 14 граждан.