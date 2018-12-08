Боевики из Идлибской зоны деэскалации обстреляли Алеппо

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Боевики из Идлибской зоны деэскалации подвергли обстрелу населенные пункты в провинциях Латакия, Алеппо и Хама, сообщил на брифинге в субботу глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

"Так, в течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Сафсара, Джубб-Эль-Мгара и Бариша (дважды) провинции Латакия, Зор-Махрука провинции Хама, Нахшебба провинции Алеппо, а также районов Захра и Маканис-Эд-Дувайри города Алеппо", - сказал С.Соломатин.

Кроме того, он отметил, что власти Сирии по состоянию на 7 декабря амнистированы 15 тысяч 402 человека, уклонившихся от выполнения обязанностей военной службы, в том числе среди беженцев и бывших членов незаконных вооруженных формирований.