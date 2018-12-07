В мире

Самолет ВМС США провел трехчасовую разведку у российских баз в Сирии

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon в пятницу совершил длительный полет вблизи побережья Сирии, где расположены российская авиабаза Хмеймим и база материально-технического обеспечения ВМФ РФ в порту Тартус, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, американский морской разведчик с бортовым номером 168848, вылетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии, в течение более трех часов летал над международными водами Восточного Средиземноморья вдоль сирийского побережья. В какие-то моменты он приближался к берегу, где расположены российские базы на расстояние всего около 35-40 км, то есть летел практически по кромке морской границы Сирии.

Накануне разведывательный самолет ВВС США OS-135B провел полет у северных границ Крыма, осуществляя его над озером Сиваш в воздушном пространстве Украины. Прежде полеты американских разведывательных самолетов в этом районе не фиксировались.

Американский разведчик, вылетевший из киевского аэропорта "Борисполь", совершил пролет вдоль всей северной границы Крыма от Перекопа до Азовского моря на высоте около 3 тыс. метров. При этом самолет летел над озером Сиваш на близком расстоянии от российской границы. В районе Перекопа он приближался к ней на расстояние всего около 10 км.

Самолет также пролетел на расстоянии приблизительно 50 км от расположенного на севере полуострова города Джанкой, где, по сообщению Минобороны РФ, недавно был развернут дивизион комплексов противоракетной обороны С-400.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: США

Новости по теме

В мире
Преемником Ангелы Меркель на посту главы ХДС стала Аннегрет Крамп-КарренбауэрПреемником Ангелы Меркель на посту главы ХДС стала Аннегрет Крамп-Карренбауэр
Меркель объявила, что не будет баллотироваться в бундестаг и претендовать на новый канцлерский срокПодробнее
 Трамп предложил назначить экс-журналистку Fox News Хизер Нойерт постпредом при ООНТрамп предложил назначить экс-журналистку Fox News Хизер Нойерт постпредом при ООН
Теперь кандидатуру Нойерт предстоит рассмотреть Конгрессу СШАПодробнее
 Страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в суткиСтраны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки
Ограничение добычи нефти не коснется ИранаПодробнее
 Суд вернул под арест экс-президента Армении Роберта КочарянаСуд вернул под арест экс-президента Армении Роберта Кочаряна
Его обвиняют в свержении конституционного строя в стране в 2008 годуПодробнее
Лавров заявил о грубейшем вмешательстве США и ЕС в дела МакедонииЛавров заявил о грубейшем вмешательстве США и ЕС в дела Македонии
Глава МИД РФ обратил внимание на лихорадочные усилия по оформлению сделки о переименовании страныПодробнее
 Власти Японии намерены запретить закупки Huawei и ZTE для госаппаратаВласти Японии намерены запретить закупки Huawei и ZTE для госаппарата
Вопрос о запрете любой продукции с использованием компонентов китайских производителей будет рассмотрен 10 декабряПодробнее
 Министр обороны Украины заявил, что ВМС продолжат пользоваться Керченским проливомМинистр обороны Украины заявил, что ВМС продолжат пользоваться Керченским проливом
По словам Полторака, военные Украины "будут совершать такие же переходы с соблюдением всех международных норм и прав", когда будут к этому готовыПодробнее
 Экс-президента Буша-старшего похоронили в ТехасеЭкс-президента Буша-старшего похоронили в Техасе
"41-й президент США обрел последнее пристанище на территории библиотеки Буша", - сообщил официальный представитель семьи БушейПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 7 декабря6 фото
07 декабря
Фотохроника 7 декабря
Лучшие фото недели10 фото
07 декабря
Лучшие фото недели
Фотохроника 6 декабря7 фото
06 декабря
Фотохроника 6 декабря
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреПреемником Ангелы Меркель на посту главы ХДС стала Аннегрет Крамп-КарренбауэрВ миреСтраны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти В миреТрамп предложил назначить экс-ведущую Fox News постпредом при ООНВ РоссииПутин назначил Валерия Лимаренко из "Росатома" врио губернатора Сахалинской областиВ РоссииПо словам Москальковой, украинские моряки не осознавали, что нарушают границу РФВ РоссииБольшинство девятиклассников в 2018 году решили не продолжать обучение в школе

В РПЦ назвали оскорбительным письмо патриарха Варфоломея главе Московского патриархата

Экс-госсекретарь США назвал Трампа импульсивным и недисциплинированным

Фотохроника 7 декабря

Фотохроника 7 декабря6 фото

Иран, Ливия и Венесуэла освобождены от сделки ОПЕК+

Что произошло за день: пятница, 7 декабря

Новое соглашение о сокращении добычи нефти, внимание Кремля к отмене концертов рэперов и преемница Ангелы Меркель Подробнее

Филиппины отказались от закупки российских вертолетов из-за санкций США

Синод УПЦ заявил о давлении и уголовном преследовании со стороны Киева

Самые обсуждаемые кинопремьеры недели

Самые обсуждаемые кинопремьеры неделиФэнтези "Щелкунчик и четыре королевства", психологический триллер фон Триера и "Заповедник" с Безруковым Подробнее

В Москве за взятку в 15 млн рублей задержаны двое полицейских

Экс-глава РАО Федотов снова арестован по делу о мошенничестве

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');