Самолет ВМС США провел трехчасовую разведку у российских баз в Сирии

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon в пятницу совершил длительный полет вблизи побережья Сирии, где расположены российская авиабаза Хмеймим и база материально-технического обеспечения ВМФ РФ в порту Тартус, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, американский морской разведчик с бортовым номером 168848, вылетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии, в течение более трех часов летал над международными водами Восточного Средиземноморья вдоль сирийского побережья. В какие-то моменты он приближался к берегу, где расположены российские базы на расстояние всего около 35-40 км, то есть летел практически по кромке морской границы Сирии.

Накануне разведывательный самолет ВВС США OS-135B провел полет у северных границ Крыма, осуществляя его над озером Сиваш в воздушном пространстве Украины. Прежде полеты американских разведывательных самолетов в этом районе не фиксировались.

Американский разведчик, вылетевший из киевского аэропорта "Борисполь", совершил пролет вдоль всей северной границы Крыма от Перекопа до Азовского моря на высоте около 3 тыс. метров. При этом самолет летел над озером Сиваш на близком расстоянии от российской границы. В районе Перекопа он приближался к ней на расстояние всего около 10 км.

Самолет также пролетел на расстоянии приблизительно 50 км от расположенного на севере полуострова города Джанкой, где, по сообщению Минобороны РФ, недавно был развернут дивизион комплексов противоракетной обороны С-400.