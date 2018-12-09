ЦИК Армении опубликовал первые данные

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Возглавляемый и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном предвыборный блок "Мой шаг" лидирует на внеочередных парламентских выборах, прошедших в воскресенье.
Согласно данным электронного табло Центральной избирательной комиссии, партия предвыборный блок "Мой шаг", по информации с 29 из 2010 избирательных участков, набирает 1 362 голоса или 59,71%.
Возглавляемая экс-президентом Армении Сержем Саргсяном оппозиционная Республиканская партия, провозгласившая намерение стать второй политической силой в новом парламенте, набирает 116 голосов или 5,09%.