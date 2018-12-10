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ЦИК Армении не получил ни одной жалобы на ход парламентских выборов

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Центральная избирательная комиссия Армении не получала каких-либо жалоб в процессе голосования на внеочередных парламентских выборах, утверждает глава ЦИК Тигран Мукучян.

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"На данный момент мы не получали письменных жалоб. Комиссия работала прозрачно и полностью выполнила возложенные на нее функции", - сказал Мукучян журналистам в понедельник.

По его словам, внеочередные парламентские выборы прошли "свободно, прозрачно и справедливо".

Как сообщалось, возглавляемая экс-президентом Армении Сержем Саргсяном оппозиционная Республиканская партия не прошла в новый парламент страны.

Как свидетельствуют данные ЦИК после подсчета голосов со всех избирательных участков страны, за нее проголосовали только 4,70% избирателей.

Лидирует на выборах возглавляемый и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном предвыборный блок "Мой шаг" с 70,43% голосов.

В новый парламент проходят партия "Процветающая Армения" (возглавляет бизнесмен Гагик Царукян) - 8,27% и партия "Светлая Армения" (возглавляет депутат парламента Эдмон Марукян) - 6,37%.

Партия "Дашнакцутюн" также не преодолела пятипроцентный барьер, набрав 3,89%.

Ни одна из других политических сил (партий и блоков) не набрала более 2% голосов.

Предварительные результаты голосования будут обобщены на заседании ЦИК днем в понедельник. Проходной барьер для партий составляет 5%, для блоков - 7%.

Явка на внеочередных парламентских выборах в воскресенье стала самой низкой в Армении за последние несколько лет. В голосовании приняло участие 48,63% избирателей. Порог явки на выборах не предусмотрен.

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Теги: Армения

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